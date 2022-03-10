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Denizli Büyükşehir'e ait taşınmaz kiraya verilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait olan taşınmazı ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Denizli Büyükşehir'e ait taşınmaz kiraya verilecek
10 Mart 2022 Perşembe 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti veya sorumluluğu Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan;  ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 


İhale 24 Mart 2022 tarihinde belediyenin encümen salonunda yapılacaktır.


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