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Denizli'de: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Denizli'de: 1 ölü, 1 yaralı
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:41

Yokuşbaşı Mahallesi'nde Orhan Yalçın (62) idaresindeki 20 AFR 049 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş arsadaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücünün eşi Hatice Yalçın (60) itfaiye ekibince çıkarıldı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan karı kocadan Hatice Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #denizli kaza #denizli trafik kazası #ölüm #honaz kaza
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