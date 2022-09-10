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Denizli'de 19 saatte 100 hektar alan kül oldu

Denizli'de 19 saatte 100 hektar alan kül oldu
10 Eylül 2022 Cumartesi 11:49

Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle bu sabah itibarıyla 19 saatte söndürüldü. Yangında 100 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kale ilçesinin Kırsal Muslugüme Mahallesi yakınındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, çevre illerden gönderilen 11 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahale edildi. Muğla ve Denizli orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda arasözle de yangın söndürme işçileri, bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye araçları ve tankerler de bölgeye getirildi. Yangına havadan helikopterler ve uçaklarla karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 128 araç ve 452 kişilik personel ile müdahale edildi. Alevler, dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla yangına havadan müdahale durduruldu. Karadan ise ekipler, gece boyunca alevlere müdahale etti. Yangın, bugün saat 09.30 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, 19 saatte söndürülen yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #orman yangını #yangın
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