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Denizli'de 5 günlük evli çifti, kaza ayırdı!

Denizli'de 5 günlük evli çifti, kaza ayırdı!
22 Ekim 2022 Cumartesi 09:21

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Murat Akduğan'ın (24) kullandığı motosikletin bir taya çarpması sonucu ağır yaralanan eşi Yıldız Akduğan (24), tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Çiftin 15 Ekim'de evlendikleri öğrenildi.

Kaza, önceki gün Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akduğan kullandığı plakasız motosiklet ile Babadağ ilçesinden Bekirler Mahallesi'ne giderken, aniden yola çıkan bir taya çarptı. Motosiklet sürücü Akduğan ile 5 günlük eşi Yıldız Akduğan çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kasksız Murat -Yıldız Akduğan çifti, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Motosiklet hurdaya, dönerken tay ise öldü. 

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Yıldız Akduğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Eşi Murat Akduğan'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. Akduğan çiftinin 15 Ekim'de düğün yaparak evlendikleri öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaza #trafik kazası #ölüm
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