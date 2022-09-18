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Denizli'de ağaca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin refüjü çıkarak palmiye ağacına çarpıp, karşı şeride geçerek devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti

Denizli'de ağaca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü
18 Eylül 2022 Pazar 11:40

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Denizli- Pamukkale karayolu Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Pamukkale’den Denizli istikametine gitmekte olan Osman Kök (66) yönetimindeki 20 BE 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girip palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Kök’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Osman Kök’ün cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Öte yandan, kaza nedeniyle Denizli’den Pamukkale’ye ulaşımı sağlayan karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, trafik yan yollardan sağlandı. Kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #pamukkale #kaza #ölüm
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