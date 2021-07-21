Denizli'de bir kişi ölü bulundu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat işçisi Ercan Değirmenci (52), yol kenarındaki inşaat alanında ölü bulundu. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Değirmenci'nin ölüm nedenini araştırıyor

Bahçelievler Mahallesi Ali Dartanel Caddesi yanındaki inşaat alanında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin araştırmasında cesedin inşaat işçisi Ercan Değirmenci'ye ait olduğu tespit edildi.

Kol ve bacaklarda kırıklar ve açık yaralar bulunduğu belirlenen Değirmenci'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Değirmenci'nin ölüm nedeni araştırılıyor.