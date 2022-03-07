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Denizli'de bir otomobil iki kamyonun arasında sıkıştı! Araç hurdaya dönerken, yaralılar böyle kurtarıldı

07 Mart 2022 Pazartesi 14:40

Denizli Pamukkale'de bir otomobil, iki hafriyat kamyonunun arasında kalarak sıkıştı. Kazada otomobilde bulunan karı koca yaralı olarak kurtuldu. Araç hurdaya dönerken, kurtarma görüntüleri de kameralara yansıdı

Alınan bilgiye göre M.T idaresindeki 34 DVR 383 plakalı hafriyat kamyonu, Gökpınar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman Kaçmaz (36) yönetimindeki 07 AVS 740 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, trafik ışıklarında bekleyen başka bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Kaçmaz ile eşi Fatma Kaçmaz araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilden önce Fatma Kaçmaz'ı çıkardı. Fatma Kaçmaz, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Kaçmaz'ın çıkarılması için otomobilin tavan ve kapı bölümleri kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilden çıkarılan Abdurrahman Kaçmaz ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin, iki gün önce Almanya’dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine tatile geldikleri, Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret için yola çıktıkları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #kaza #otomobil #kamyon #trafik kazası
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