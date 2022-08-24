ÜÇ VİRÜSÜ AYNI ANDA...
ÜÇ VİRÜSÜ AYNI ANDA...
0
FOX TV'DE ŞOK AYRILIK!
FOX TV'DE ŞOK AYRILIK!
0
5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
0
GÜLÜMSETEN ANLAR!
GÜLÜMSETEN ANLAR!
0

Denizli'de boş arazide ceset parçaları bulundu!

Denizli'de boş arazide ceset parçaları bulundu!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:23

Denizli'de 5 yıldır kayıp olan kişiye yönelik soruşturma kapsamında boş arazide yapılan kazı çalışması sonucu, ceset parçaları bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliği ekipleri, 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki arazide, iş makinesi de kullanılarak arama çalışması yapıldı.

Kazı çalışması sonucu toprağa gömülü halde bulunan ceset parçaları, DNA incelemesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #ceset #ceset bulundu
Önceki Haber
İnternet alışverişlerine yeni düzenleme! O ücreti artık tüketici ödeyecek!
Sonraki Haber
Arel Üniversitesi akademik personel alacak
Bir festival daha iptal edildi! Tepkiler çığ gibi!
Bir festival daha iptal edildi! Tepkiler çığ gibi!
0
Çanakkale'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Çanakkale'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
0
Dalgıç kıyafeti giyip, yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar!
Dalgıç kıyafeti giyip, yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar!
0
Kütahya'daki termik santralde iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Kütahya'daki termik santralde iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
0
Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü
Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü
0
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.