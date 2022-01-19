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Denizli'de çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

19 Ocak 2022 Çarşamba 08:58

Denizli Pamukkale'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki çekiciye çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı


Kaza, Zümrüt Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Altan Öncel'in (22) kullandığı 20 ADA 920 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi kavşağına geldiği sırada kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil tali yola girerek yol kenarında park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilin sağ bölümünün tamamen parçalandığı ve araçta bulunan 22 yaşındaki Fehmi Emre Yüksel'in kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Altan Öncel ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel'in cenazesi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin çarptığı çekicinin yaklaşık 80 metre sürüklediğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #pamukkale #kaza #ölüm #çekici kaza #trafik kazası
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