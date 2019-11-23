Denizli'de cezaevi kapısından kelepçeli halde kaçan tutuklu yakalandı

Denizli'de, "cinsel istismar" suçundan tutuklanıp cezaevine getirildikten sonra kapıdan elleri kelepçeli şekilde kaçan şüpheli yakalandı.

Denizli'de cezaevi kapısından kelepçeli halde kaçan tutuklu yakalandı
23 Kasım 2019 Cumartesi 18:39

Beyağaç ilçesinde "cinsel istismar" iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık G. (23), sevk edildiği Kale Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Buradan Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Ceza İnfaz Kurumuna getirilen zanlı, elleri kelepçeli şekilde cezaevi kapısından firar etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin kaçış istikametinde arama çalışması başlattı. Bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, gece boyunca ellerinde fenerlerle zanlıyı aradı ve bölgedeki araçları kontrol etti. Tarık G, güvenlik güçleri tarafından, cezaevine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'nde elleri kelepçeli halde yakalandı.


Kaynak: AA
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