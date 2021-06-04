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Denizli'de feci kaza: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralı

Denizli'de midibüs yok kenarında duran otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı

Denizli'de feci kaza: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralı
04 Haziran 2021 Cuma 08:55

Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Haytabey Mahallesi girişi yakınlarında ilerleyen ve midibüs, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için de olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada midibüste sıkışan 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Ölenlerin 65 yaşındaki İbrahim Doğru, 63 yaşındaki eşi Ferize Doğru ve 55 yaşındaki Hasan Güney olduğu belirtildi. Kazada otomobilin içinde bulunan ve yaralananların isimleri ise Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Yasin Coşkun, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk olarak açıklandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli kaza #trafik kazası #ölüm #pamukkale kaza
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