Denizli'de halk oyunları gösterisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 300 dansçı ile sahne aldı.

Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinlik ve faaliyet düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Halk Oyunları Yılsonu Gösterisine katılım büyük oldu. 300 kişilik kadronun yer aldığı yılsonu gösterisinde minikler, yıldızlar ve yetişkinler olmak üzere bütün yaş kategorilerinden sahne alan topluluk üyeleri 'Zeybek, Halay, Kafkas, Kaşık ve Horon' gösterileri sergilendi. Denizli'deki milli mücadeleyi anlatan sunumuyla izleyenleri büyüleyen Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğu, halaylardan ritüel danslara, şaman dansından Kafkas kartallarının muhteşem şovuna dek geniş bir yelpazede izleyenlere unutulmaz bir gösteri izleterek bol bol alkış aldı.

9 aylık emeği sergilediler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Gökoğlan, "Mükemmel bir sunum izledik. 9 ay boyunca çalışıp bugün emeklerini sergilediler. Miniklerden, büyüklerimize kadar tüm yaş gruplarımız güzel ülkemizi ilmik ilmik işlemişler. Halk oyunları ile edebiyatımızın, sanatımızın arşına uzandılar. Kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi, velilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.