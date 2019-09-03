Denizli'de halk oyunları kurs kayıtları başladı

Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını herkese ücretsiz olarak öğreten Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda halk oyunları kurs kayıtlarını başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Zeybek, Halay, Kafkas, Horon gibi yöresel oyunlar öğretecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Kursu, yine 7 yaş ve üstü herkese ücretsiz olarak verilecek. Çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde gerçekleştirilecek halk oyunlarının kurs kayıtları Yenişehir Spor Merkezi, İncilipınar Spor Salonu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak) gerçekleştirilecek. Kayıtlar 13 Eylül'de son bulacak. Kurslar kapsamında Zeybek, Halay, Kafkas, Horon, Kaşık, Karşılama ve Teke Yöresi'ne ait halk oyunlarının öğretileceği ifade edilirken, kursiyerlerin halk oyunlarını hobi ya da profesyonel olarak öğrenme isteğine göre gruplandırıldığı bildirildi.

4 merkezde eğitim

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Kursu, Yenişehir Spor Merkezi, İncilipınar Spor Salonu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde verilecek.