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Denizli'de ilginç olay! Üstsüz şekilde alışveriş yaptı!

Denizli'de sabaha karşı ilginç bir olay yaşandı. Üstsüz bir şekilde markete giden kadın alışveriş yaptıktan sonra taksi ile bölgeden uzaklaştı

07 Haziran 2022 Salı 11:47

Olay önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan bir markete taksi ile gelen kadın üstsüz bir şekilde alışveriş yaptı.

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen market çalışanı ve müşteriye aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

Etiketler; #denizli #market #üstsüz alışveriş #üstsüz kadın
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