Denizli'de kadın cinayeti! Eşini öldürdü, bileklerini keserek intihara kalkıştı!

Denizli'de yine bir kadın cinayeti yaşandı. Denizli Merkezefendi'de Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bileklerini keserek intihar etmeye kalkan adam, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 00.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 2524 Sokak'taki apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu Sherzod Khakberdiev, aynı ülke uyruklu eşi Gulzoda Kamolova ile arkadaşlarının yaşadığı Şemikler Mahallesi'nde eve gitti. Vize süresi bu ay dolan çift, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında mutfaktan bıçakla gelen Sherzod Khakberdiev, eşi Gulzoda Kamolova'yı göğsünden iki kez bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Yaşanan olayın ardındın evdeki diğer Özbekistan uyruklu çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, göğsünden bıçaklanan Kamolova'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Beliklerini keserek intihar etmek isteyen Khakberdiev ise ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özbekistan uyruklu Kamolova'nın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3 ay önce Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.