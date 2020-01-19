Denizli'de kayınpederinin tüfekle vurduğu kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Denizli'de kayınpederinin tüfekle vurduğu kişi öldü
19 Ocak 2020 Pazar 15:50

Alınan bilgiye göre, 1200 Evler Mahallesi 2030 Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ramazan D. (59) ile evine çağırdığı damadı Gezer Çümen (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D, evdeki pompalı tüfekle Gezer Çümen'e ateş etti. Göğsünden yaralanan 1 çocuk babası Çümen, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan D'yi gözaltına aldı. Zanlının polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
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