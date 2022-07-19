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Denizli'de kayıp iki çocuk sulama kanalında aranıyor!

Denizli Çivril'de kaybolan 9 yaşındaki Rafet Ergen ve 11 yaşındaki Hakkı Bardan için arama çalışması başlatıldı. İki çocuğun en son sulama kanalında görüldüğü öğrenilirken, İtfaiye, AFAD ve jandarma arama çalışmalarını kanalda yoğunlaştırdı

Denizli'de kayıp iki çocuk sulama kanalında aranıyor!
19 Temmuz 2022 Salı 11:48

Çivril ilçesinin Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet Ergen ve Hakkı Bardan dün saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocukların akşam eve dönmemesi üzerine aileleri jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesiyle, çalışmalar burada yoğunlaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su altı Arama Kurtarma ekibi başta olmak üzere AFAD ekipleri, kanalda çalışma başlattı. Balık adamlar kanala girerek aramalarını gece boyunca sürdürdü.

Kıralan bölgesinde çocuklara ulaşılamayınca çalışmalar kanalın akış yönündeki Baklan ilçesinde devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril #kayıp çocuklar
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