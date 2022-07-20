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Denizli'de kayıp iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu!

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki çocuk kayıp olmuştu. Su kanalında aranan çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

Denizli'de kayıp iki çocuktan birinin cansız bedeni bulundu!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:39

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan 2 çocuktan Hakkı Bardan'ın (11) sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Ekipler, aynı bölgede Rafet Ergen'i (9) arıyor.

Kıralan Mahallesi'nde oturan Rafet Ergen ve Hakkı Bardan, önceki gün saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocuklar akşam eve dönmeyince aileleri, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi ile arama çalışmaları, burada yoğunlaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su altı Arama Kurtarma ekibi başta olmak üzere AFAD ekipleri, kanalda çalışma başlattı. Balık adamlar, kanala girerek arama yaptı ancak bir sonuç çıkmadı.

KANAL KAPAĞINA TAKILI HALDE BULUNDU

Gece de süren çalışmalarda ortaokul öğrencisi Hakkı Bardan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Bardan'ın cesedi, son görüldükleri yerin 1 kilometre ilerisindeki sulama kanalı kapağına takılı bulundu. Ekipler, cansız bedeni sudan çıkardı. Bu sırada olay yerindeki aile yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemenin ardından Bardan’ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, Rafet Ergen'in de bulunması için çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril #çocuk #ölüm #su kanalı ölüm
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