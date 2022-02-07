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Denizli'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savuralak takla attı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
07 Şubat 2022 Pazartesi 08:44

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Karaköy Mahallesi Kale yolu Karacaoluk mevkisinde meydana geldi. Avdan Mahallesinden, Kale ilçesine seyir halinde olan Osman Nuri Topuz (52) yönetimindeki 20 ZY 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Topuz ile yanında bulunan Nuri Bacnı'nın (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Topuz ve Bacnı'nın cenazeleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaza #ölüm #trafik kazası
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