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Denizli'de kimya fabrikasında yangın çıktı! Çevredeki fabrikalar boşaltılıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Denizli'de kimya fabrikasında yangın çıktı! Çevredeki fabrikalar boşaltılıyor
28 Kasım 2022 Pazartesi 13:34

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kale Mahallesi'nde madeni yağ, gres yağı ve aerosol sprey türevlerini üreten kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken, ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.

Çevredeki fabrikalar boşaltıldı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında can kaybı ve yaralının bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın mahallinin etrafındaki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup ekiplerimiz yangının çevreye etkisiyle ilgili tüm tedbirleri almıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #yangın
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