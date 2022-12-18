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Denizli'de korkunç olay! 3 çocuğunun önünde karısını bıçaklayarak öldürdü!

Denizli'de korkunç olay! 3 çocuğunun önünde karısını bıçaklayarak öldürdü!
18 Aralık 2022 Pazar 09:04

Denizli'de Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldürdü. Tortop daha sonra da polisi arayarak teslim oldu. Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi

Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #cinayet #haber
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