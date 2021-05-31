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Denizli'de köylülerden Valilik önünde eylem!

Güzelpınarlılar, köylerine yapılmak istenen taş ocağına karşı kekik tarlalarını korumak için Denizli Valiliği önünde oturma eylemi başlattı

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:04

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi’nde kekik üreticileri, bölgelerinde açılmak istenen taşocağına karşı tepkili. Aydın-Denizli otoyolunun yapımı için kullanılacak mıcır Güzelpınar'da yapılacak taşocağından temin edilecek. Ancak Güzelpınar, Türkiye'nin doğal kekik ihracatının yüzde 80'ini karşılıyor ve bölge insanının ana geçim kaynağından biri. Fernas isimli şirket taş ocağı için Denizli Valiliği’ne çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) için başvurdu. Valilik, "ÇED gerekli değildir" raporu verdi.

Edinilen bilgiye göre 4 Mayıs’ta verilen bu karar mahalleliye ilan edilmek üzere Güzelpınar muhtarına 7 Mayıs günü tebliğ edildi. Karara 30 günlük itiraz süreci vardı. Fakat şirket itiraz sürecini beklemeden Ramazan Bayramı’nın birinci günü 13 Mayıs’ta ağaç kesimi için çalışmalara başladı. Köylülerin itirazının ardından şirket çalışmaları durdurup bölge halkıyla görüşmeye gitti ancak bu yine tepkiyle karşılaştı.

Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen şirketin bugün tekrar alanda taş ocağı için çalışma başlatması üzerine, Güzelpınarlılar Denizli Valiliği’nin önüne geldi. Valiyle görüşme talepleri kabul edilmeyen Güzelpınarlılar oturma eylemi başlattı.


"ZENGİNLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR"


BirGün’e konuşan köylülerden Mehmet Güney, “3-5 kişi zengin olacak diye, otoban yapılacak diye köyü talan ediyorlar. Çoluğumuz çocuğumuzun rızkını alıyorlar. Valiyi görmeden buradan gitmeyeceğiz. Zenginler daha fazla zengin olsun diye benim köyümde silahla nöbet tutuyorlar. İsrail Filistin savaşı mı bu? Ben Valiyi görmeden buradan gitmeyeceğim” dedi.

Güzelpınar muhtar azası Veli Gün ise, “Taş ocağını istemiyoruz. Bunu defalarca dile getirdik, itiraz ettik. Vali beyle bunu görüşmeye geldik fakat kendisi bizimle ilgilenmiyor. Çalışmaları yine durdurduk ama Vali bey bize hiçbir şey söylemiyor. Kepçeler yine çalışacak. Ağaçları zaten kestiler. Bizim köyümüzden AKP’ye yüzde 95 oy çıktı. Bundan sonra daha da vermeyeceğiz.

Etiketler; #denizli #denizli valiliği #güzelpınar köy
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