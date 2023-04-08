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Denizli'de kumar oynatılan iş yerine operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Denizli'de kumar oynatılan iş yerine operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
08 Nisan 2023 Cumartesi 19:20

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kumar oynatıldığı iddia edilen bir iş merkezine düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı, kumar oynayanlara 28 bin 385 lira cezai işlem uygulandı.

Denizli'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Baskında, kumarhane olarak dizayn edilen iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

İş yeri sahibi ile kumar oynattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kumar oynayan 7 kişiye toplam 28 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Aramalarda 1 poker masası, 1 rulet masası, 1 rulet makinesi ve topu, 1397 para yerine kullanılan renkli pul, 312 iskambil kağıdı ve çok miktarda alkole el konuldu.

Gözaltına alınan mekan sahibi ile kumar oynattıkları iddia edilen 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca söz konusu mekanda çalıştığı belirlenen 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere karakola götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #kumar #kumarhane #poker masası #Rulet
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