Denizli'de lavanta ekimi 50 bin dekara çıkacak

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentteki lavanta ekim alanını 50 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında 2016 yılında Acıpayam ilçesi Mevlütler Mahallesi'nde tesis edilen 50 dekarlık lavanta demonstrasyon parselinin çiftçilere ve sektöre tanıtımı amacıyla 'Lavanta Tarla Günü' düzenlendi. Vali Karahan, burada yaptığı konuşmada, kentin her alanda olduğu gibi tarımda da önder şehirlerden biri olduğunu hatırlattı.

Büyük potansiyel

Tıbbi ve aromatik ürünler bakımından da önemli bir merkez konumunda olduklarını belirten Karahan, şöyle konuştu: "Yürütülen proje çerçevesinde ada çayı, dağ çayı, nane, biberiye, safran, salep gibi bitkiler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kekikte zaten birinciyiz ama lavanta konusu yeni. Türkiye'de kekik üretiminin yüzde 86'sının gerçekleştiği ilimizde lavantada ciddi bir potansiyel var. Denizli'de projeye başladığımız 2015 yılında 3-5 dekar alanda lavanta ekilirken 2019'da bin dekarın üzerine çıktı. Kentteki lavanta ekim alanını 50 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyoruz."

Kıraç arazileri seviyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya ise lavantanın kıraç alanlara uyum sağlayan tipik bir Akdeniz bitkisi olduğuna dikkati çekti. Lavanta ve tıbbi bitkilere uygun en iyi alanları belirlediklerini anlatan Erkaya, "Çiftçimizin gelirini çoğaltmak, refah seviyesini yükseltmek için elimizden geldiğince çaba gösterip ilimizi lavantada da söz sahibi yaymayı düşünüyoruz" diye konuştu.