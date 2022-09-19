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Denizli'de minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde minibüsün aynı yöne giden traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
19 Eylül 2022 Pazartesi 15:46

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Şafak Yıldırım yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden Yavuz Akman'ın kullandığı 20 E 509 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sürücüler Şafak Yıldırım ve Yavuz Akman ile traktördeki Cüneyt Özkan Göymen (51), ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli bankacı olduğu belirtilen Göymen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaza #traktör kaza
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