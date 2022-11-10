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Denizli'de miniklerden 10 Kasım koreografisi

10 Kasım 2022 Perşembe 14:14

Denizli'de minik öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla özel bir koreografi hazırladı

Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk imzalı giysiler giyen 4. sınıftan 190 öğrenci ve 7 öğretmen tarafından okul bahçesinde "saat 09.05 1938" figürü oluşturdu.

Okul bahçesindeki öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.

Anma programı kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı da anlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #10 kasım #atatürk
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