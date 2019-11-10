Denizli'de öğrenciler Atatürk'ü koreografi ile andı

Denizli'nin Çivril ilçesinde okul bahçesinde toplanan 491 öğrenci, hazırladıkları koreografi ile adını yazarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Denizli'de öğrenciler Atatürk'ü koreografi ile andı
10 Kasım 2019 Pazar 19:11

Emine Özcan Anadolu Lisesinde öğrenim gören 491 öğrenci,  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla okul bahçesinde bir araya geldi. "Biz Atatürk gençleriyiz" marşı eşliğinde hazırladıkları koreografiyle "K. Atatürk" yazan öğrenciler, bu anları drone ile görüntüledi. Farklı açılardan aynı anda 10 kamera kullanılan ve koreografinin tamamlanmasının ardından Atatürk'ün büyük boy posterinin açıldığı çalışmada, görüntüler hızlandırılmış şekilde kaydedildi.


Kaynak: AA
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