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Denizli'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
26 Eylül 2022 Pazartesi 11:32

Tarık Sayar yönetimindeki 20 AFL 693 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Tarık Sayar ile otomobilde bulunan Tarık Durgut yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan bir diğer yolcu Muhammed Furkan B. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Furkan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #pamukkale #ölüm #trafik kazası
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