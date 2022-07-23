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Denizli'de otomobil direğe çarptı: Sürücü öldü!

Denizli'de, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berkay Coguplugil (22), hayatını kaybetti

Denizli'de otomobil direğe çarptı: Sürücü öldü!
23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:23

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Berkay Coguplugil’in kontrolünü yitirdiği 20 AGS 511 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Coguplugil yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Coguplugil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Berkay Coguplugil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaza #trafik kazası #ölüm
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