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Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Denizli'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
13 Eylül 2022 Salı 11:50

Nazif Şen idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Etem Şen ile sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Arife Arabacı hayatını kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Nazif Şen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #çal #kaza #ölüm
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