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Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü, sürücü kaçtı!

Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü, sürücü kaçtı!
17 Mayıs 2022 Salı 08:28

Denizli Pamukkale'de yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan 16 yaşındaki Batuhan Demirel'e otomobil çarptı. Kazada Demirel hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan sürücünün peşine düşerken, çarpma nedeniyle bisikletin de parçalara ayrıldığı görüldü

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kullandığı bisikletle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demirel, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Bisikleti ise çarpmanın etkisiyle parçalanarak asfalta dağıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, ağır yaralanan Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya şahit olan motosikletli kurye İbrahim Özlen, bisikletli Demirel'in kara yolunun karşısına geçmeye çalıştığı anda otomobilin çarptığını, ardından sürücünün durmak yerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza anı ise kara yolunda başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında Batuhan Demirel'in bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması ve takla atarak yere düşmesi yer alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaza #ölüm #trafik kazası #denizli kaza
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