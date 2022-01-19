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Denizli'de otomobilin çarptığı simitçi öldü! Kaza anı böyle görüntülendi

19 Ocak 2022 Çarşamba 09:48

Denizli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımda simit satan 61 yaşındaki Cemil Varol'a çarptı. Ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Cemaleddin D. (39), yönetimindeki 20 ABP plakalı otomobille Özay Gönlüm Meydanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satan Cemil Varol'a çarptı. Varol metrelerce sürüklenirken, simit tezgahı da devrilerek parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Varol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis tarafından gözaltına alındı. Cemalettin D.'nin yanındaki eşi Hatice D. de kazada hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla gelen otomobilin kaldırımdaki simit tezgahına çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #simitçi #kaza #ölüm
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