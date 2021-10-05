EFES, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
EFES, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR
0
BİR ÜLKE 5,9 İLE SALLANDI
BİR ÜLKE 5,9 İLE SALLANDI
0
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
0
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
0

Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki belediyeye ait katı atık bertaraf alanının işletmesini ihaleyle alan kişilerle alanı terk etmeyen eski işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada Yılmaz Arat hayatını kaybederken, kardeşi Murat Arat ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
05 Ekim 2021 Salı 15:27

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Mehmetçik Mahallesi'ndeki Bozkurt Belediyesi'na ait çöp toplama ve bertaraf alanında meydana geldi. Bozkurt Belediyesi, ilçe dışındaki çöp toplama ve bertaraf alanını 5 yıl önce 3 yıllığına Yılmaz Arat ve kardeşi Murat Arat'a verdi. Arat kardeşler, geçen yıl sözleşme süreleri dolmasına rağmen alanı terk etmedi. Bozkurt Belediyesi'nce polis eşliğinde gönderilen tebligata rağmen kardeşler alanı boşaltmadı. Belediye alan için geçen günlerde yeniden ihale yaptı. Arat kardeşlerin girmediği ihale, Mehmet Ali Kutlu'ya verildi.

Çöp toplama alanına giden Kutlu ve arkadaşları ile Arat kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Arat kardeşler bıçakla saldırırken, Kutlu'nun arkadaşı Vedat G. (30) ise otomobilden aldığı tüfekle art arda ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz Arat'ın başına ve göğsüne isabet etti. Kardeşi Murat Arat ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz Arat, kaldırıldığı Çardak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Murat Arat’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Vedat Gezer ile birlikte kavgaya karışan Mehmet Ali Kutlu (29), İbrahim Gezer (39) ve Salih Kurtlu'yu (32) gözaltına aldı. 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yılmaz Arat'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Arat'ın Sivas'ın Kangal ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #bozkurt #silahlı kavga #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de bir kişiye 'orman yakmaktan' gözaltı
Sonraki Haber
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
Boşanma tebligatını görünce intihar etti!
Boşanma tebligatını görünce intihar etti!
0
Damadını bıçaklayarak öldürdü!
Damadını bıçaklayarak öldürdü!
0
Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
0
Datça sabah saatlerinde yine sallandı
Datça sabah saatlerinde yine sallandı
0
Kahreden kaza! 4 yaşındaki kız öldü
Kahreden kaza! 4 yaşındaki kız öldü
0
Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
Kamyonet saman yüklü kamyona çarptı: 1 ölü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.