Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü

Denizli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki olay dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle'de bulunan bir oto yıkamacıda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş açtılar. Olaya tanık olanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kavga edenler kaçarken, ağır yaralanan Mustafa Dev olay yerine gelen ekiplerce Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dev, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından iki otomobille kaçtıkları belirlenen Y.E.İ., F.İ., Z.T., Y.H. ve H.B. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobillerde saçma ve kurşun izlerinin olduğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.