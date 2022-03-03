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Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan genç öldü!

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan genç öldü!
03 Mart 2022 Perşembe 08:53

Denizli'de 25 yaşındaki Ökkeş İlhan Kılıç, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Sırakapılar Mahallesi Merkezefendi Caddesinde meydana geldi. Ökkeş İlhan Kılıç, caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan Can D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına, karnına ve sağ koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Can D.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #silahlı saldırı #ölüm #cinayet
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