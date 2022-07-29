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Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadından 16 gün sonra acı haber!

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 16 gün önce yaşanan olayda Erdal Yalçın, evini terk eden eşi Emine Yalçın (38) ile sevgilisi Mehmet Aksoy'u (33) pompalı tüfekle öldürürken, evde bulunan Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Gülperi Aksoy, 16 gün sonra yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadından 16 gün sonra acı haber!
29 Temmuz 2022 Cuma 07:08

Olay, 12 Temmuz’da Acıpayam ilçesinin (Kırsal) Ören Mahallesi'nde yaşandı. Muğla’nın Ortaca ilçesinde oturan Emine Yalçın (38), iddiaya göre eşi Erdal Yalçın'ı terk ederek, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy’un yanına geldi. Eşini takip eden Erdal Yalçın, sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Aksoy’un evine geldi. Çıkan tartışma sonrası Erdal Yalçın, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy’a art arda ateş etti. Saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve gelen çevredekiler, 3 kişiyi kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Gülperi Aksoy’da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırgan Erdal Yalçın ise jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Hastanede tedavi altına alınan Gülperi Aksoy, 16 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece silahlı saldırıda ölü sayısı da 3'e ulaştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #silahlı saldırı #ölüm #acıpayam
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