Denizli'de ticaretin kökleri sağlam

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde Oda başkanlarıyla buluştu. Şahin Tin; “Bizler Ahi Sinan’ın torunları olarak esnaflık mesleğini yaşatmak için her türlü adımı atıyoruz. Esnafımız lehine gerekli görülen düzenlemeleri yapıyoruz. Ahilik gibi kapsamlı bir kültüre mensup nesiller olarak medeniyetimizi el birliğiyle yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Denizli ticarette çok farklı yere ve öneme sahip. Çünkü Denizli’mizde ticaret derin köklere sahip” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği’ni ziyaret eti. DESOB’a bağlı oda başkanların da hazır bulunduğu ziyarette oda başkanlarıyla toplantı gerçekleştiren Milletvekili Şahin Tin; “Esnaflık bizim ata mesleğimiz. Biz bu mesleğin içinden geliyoruz. Esnafımızın meselelerine kayıtsız kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Çünkü bizler esnafımızın ne zorluklarla ayakta kaldığını çok net görüyor ve biliyoruz. Bu sebeple sizden gelen talepleri çözüme kavuşturmak gayesiyle ilgili bakanlıklara ve ilgili bürokratlara bugüne kadar hep taşıdık. Çok şükür güzel sonuçlarda aldık. İnşallah yine bugünden sonra da aynı şekilde gayretimizi sürdürecek, esnafımıza destek olmaya daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Her türlü desteği veriyoruz

Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ziyaretinde AK Parti döneminde esnaflara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında da bilgiler aktaran Milletvekili Şahin Tin; “AK Parti döneminde esnaflarımız lehine önemli düzenlemelere imza attık. Esnafın kullandığı kredi faizlerini % 47’lerden % 7-8 seviyelerine kadar düşürdük. Süspansiyon oranı % 20’den, % 50’ye, % 100’e çıkartıldı. Kredi üst limitlerini yeniden düzenledik. Öyle ki; esnaf ve sanatkârın kullandığı hazine destekli kredi miktarı 2002 yılında 153 milyon TL iken bugün bu rakam 39 Milyar TL’yi aşmış vaziyette. 2011 - 2014 - 2016 ve 2017 yıllarında kısacası ihtiyaç duyulan dönemlerde esnafımızın, sanatkârımızın ve kefillerinin borçlarını yeniden yapılandırdık. Emeklilik sonrası esnaflık faaliyetini yürüten esnafımızın sosyal güvenlik destek pirimi ödemesini kaldırdık. Basit usulde 11.000 TL’ye kadar olan kazancın vergiden istisna tutulmasını sağladık. Böylelikle esnaf ve sanatkârımızın üzerindeki vergi yükleri kısmen de olsa hafifletilmiş oldu. Ancak elbette yapılanları yeterli bulmuyoruz. Esnafımızın rahat nefes alacağı ortamları oluşturma gayretimiz aralıksız sürüyor” dedi.

Lehine düzenlemeler

Özellikle son dönemde esnafların zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Milletvekili Şahin Tin; “Tüm zorlukların üstesinden bugüne kadar hep birlikte güç birliği yaparak, ortak akılla hareket ederek geldik. İnşallah içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemleri de alınacak olan akılcı tedbirler ve stratejik hamleler neticesinde en kısa sürede aşacağız. Bizler buna inanıyoruz. Esnaf ve Sanatkârlarımızı KOSGEB tarafından desteklemeye devam ediyoruz. Sadece 2019 yılında 18.152 esnaf ve sanatkâr işletmesine toplamda 239.178.587 TL destek sağlandı. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Esnafımıza ve sanatkârımıza sıfır faizli yeni kredi imkânları sağlandı. Yine KOSGEB tarafından faizsiz kredi imkânı sağladık. Esnafımızın lehine vergi mevzuatında ciddi değişiklikler yaptık. Gerçek usulde vergilendirilen mükellef hiçbir şekilde basit usulden yararlanmazken, yaptığımız düzenlemeyle gerekli şartları taşıması halinde gerçek usulden basit usule geçiş imkânı getirdik. Benzeri daha nice düzenlemelere imza atarak esnaf ve sanatkârımıza omuz verdiğimizi, onların güçlü dimdik ayakta kalmaları için mücadele ettiğimizi icraatlarımız ile apaçık ortaya koyduk” dedi.

Yaşatacağız

Ahilik kültürünü yaşatmak için Denizli’nin daha yoğun bir gayret ve çaba sarf ettiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Esnaflık bir yaşam okuludur. Dürüstlük, cömertlik ve ahlak başta olmak üzere birçok iyi, değerli ve güzel hasletleri uhdesinde barındırır. Esasen ahiler bağımsız bir siyasi güçtür. Ülkenin kalkınması, büyümesi ve gelişmesinde çok aktif rol alırlar. Ahilik yaşarsa, ekonomi ve ticaret daha güçlü ve dinamik olur. Bu sebeple tarihi bir kültür ve aynı zamanda ecdadımızın bize mirası olan bu geleneği, gelecek nesillere saf ve temiz bir şekilde, yıpratmadan taşımak bizim yegâne görevlerimizden biri olmalıdır. Ahilik konusunda önemli bir yere sahip olan özelikle Ahi Sinan’ın şehrimizdeki yeri çok farklıdır. Her ne kadar Kırşehir ilimiz Ahiliğin merkezi seçilse de esasen bu kültürün başkenti Denizli’mizdir. Osmanlı arşivlerindeki belgeler incelendiğinde Ahilik kültürünün merkezinin Denizli olduğunu görmek mümkündür. Her yönüyle ahiliği anlamak, yaşatmak ve kuşaklar boyu aktarmak bizi daha da güçlü kılacak ve başarıyla geleceğe taşıyacaktır” dedi.