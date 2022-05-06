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Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, üzüm bağında çalışma yaparken yamaçtan yuvarlanan traktörün sürücüsü Bekir Kaya (69) öldü, yanında çamurluğun üzerinde oturan İsa Çamlı ise yaralandı

Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
06 Mayıs 2022 Cuma 15:58

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşiloba Mahallesi Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Üzüm bağında çalışma yapan Bekir Kaya’nın kullandığı 20 V 8630 plakalı traktör, yamaçtan yaklaşık 50 metre yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Bekir Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İsa Çamlı ise ambulansla Bekilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya'nın cenazesi otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kaza #ölüm #traktör kaza
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