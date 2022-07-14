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Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 39'u turist 41 kişi yaralandı

Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
14 Temmuz 2022 Perşembe 11:42

Antalya'nın Alanya ilçesinden Denizli'deki Pamukkale travertenlerine giden turistleri taşıyan A.G. (48) idaresindeki 07 HGK 90 plakalı tur otobüsü, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.

Şarampolde takla atan otobüs, ters döndü.

Kazada sürücü ve turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ters dönen otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkartıldı.

Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan 41 yaralıdan 6 turistin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlk incelemede otobüsün ön tekerleğinin patladığı tespit edildi, kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği ileri sürüldü.

Kumavşarı Mahallesi sakinlerinden ve kazanın görgü tanıklarından 65 yaşındaki Medine Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin bahçesinde otururken büyük bir gürültü duyduğunu ve yardıma koştuğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #acıpayam #kaza #tur otobüsü kazası #otobüs devrildi
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