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Denizli'de tur otobüsü devrildi: Yaralılar var!

Denizli Acıpayam'da turistlerin bulunduğu bir tur otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı

Denizli'de tur otobüsü devrildi: Yaralılar var!
14 Temmuz 2022 Perşembe 11:42

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Antalya'dan Denizli yönüne giden turistlerin bulunduğu otobüs, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.

Şarampole devrilen otobüs, takla attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #acıpayam #kaza #tur otobüsü kazası #otobüs devrildi
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