Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sattıkları uyuşturucu hapla bir kişinin ölümüne sebebiyet verdikleri öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu
20 Haziran 2019 Perşembe 14:22
Akhan Mahallesi'nde dün sabah vatandaşların ihbarı üzerine yol kenarında hareketsiz bulunan Ahmet Yılmaz, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yapılan otopside bu kişinin, uyuşturucudan hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz'a "ecstacy" hap sattıkları belirlenen İ.A, G.K. ve O.A'yı, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, 89 ecstacy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
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