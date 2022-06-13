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Denizli'de yakıt tankeri otomobile çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Denizli Pamukkale'de içi boş olduğu öğrenilen yakıt tankeri ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi

Denizli'de yakıt tankeri otomobile çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
13 Haziran 2022 Pazartesi 08:58

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Denizli'ye giden B.F. idaresindeki 35 ZK 786 plakalı boş yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Bu sırada tanker, karşı şeritten gelen Nurettin Tuncer'in (30) kullandığı 20 DD 232 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobili sürükleyen tanker, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durdu. İhbarla olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ekipler, otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer ile babası Mehmet Tuncer'in (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan sürcü Nurettin Tuncer'in eşi Filiz Tuncer (29) de doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralıanan İsmail Tuncer (29) ile Muhammet Tuncer'in de sürücünün kardeşleri olduğu öğrenildi.  Yaralıların tedavileri sürerken, tanker şoförü B.F. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #pamukkale #trafik kazası #ölüm #yakıt tankeri kaza
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