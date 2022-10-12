Denizli'de yol kenarında elleri,ayakları bağlı ve battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu!

Denizli Pamukkale'de yol kenarında elleri bağlı ve battaniyeye sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Ölü bulunan kadının Afganistan uyruklu Nadia Noorı (30) olduğu belirlendi.

Dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde battaniyeye sarılı halde bulunan kadının öldürüldükten sonra otomobille yol kenarına bırakıldığı tahmin ediliyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cesedi bulunan kadının kimlik tespiti için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ölü bulunan kadının Afganistan uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadın cesedi bulunmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alındı.

Araştırma sonucu ölen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noorı (30) olduğu belirlendi.

Polis, hayatını kaybeden kadının, İstiklal Mahallesi'nde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı Afganistanlı Sabour Sakhızadeh'i (21) gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, ön otopside yapılan incelemede, Nadia Noorı'nin ellerinin bant, ayaklarının ise plastik kelepçeyle bağlandığı ve fare zehri içirilerek öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca şüphelinin, İstiklal Mahallesi 1160 Sokak'ta yaşayan arkadaşını evde öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sardığı ardından el arabasıyla taşıyıp yol kenarına attığı öğrenildi.