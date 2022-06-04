Denizli'de yol verme kavgası! İşte o anlar...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada otomobil sürücüsü tarafından bıçaklanan motosikletli yaralandı

Altıntop Mahallesi'ndeki 1372 Sokak'ta ilerleyen motosikletin sürücüsü H.S.T. ile otomobilin sürücüsü K.Z. (19) arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. İki sürücü de yolda araçlarını durdurdu.

Otomobilinden inen K.Z, bıçakla H.S.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.S.T, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan K.Z, kısa süre sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gözaltına alındı.

Öte yandan bıçaklı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobilinden inen sürücünün, yolun ortasında motosikletinden inen sürücüye bıçakla saldırması, çevredekilerin korkulu gözlerle izlemesi, zanlının daha sonra otomobiliyle kaçması yer alıyor.