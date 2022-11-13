Denizli'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 12 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı; 12 kişi yaralandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara- Denizli kara yolu Kocabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri-İzmir seferini yapan Celal Kaptan'ın (35) kullandığı 43 KB 716 plakalı Öz Elbistan firmasına ait yolcu otobüsü, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Ferdi Bodi yönetimindeki 34 EVC 757 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışıp yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, kamyon şoförü ile otobüsteki yolculardan 11'i yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.