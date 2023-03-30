Denizli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Denizli'de dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ve karayollarında etkili oldu. Bazı ilçeler karla kaplanırken, karayollarında ise ekipler küreme çalışması yaparak trafiğin aksamasını engelledi. 

30 Mart 2023 Perşembe 07:21

Denizli'de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde yağış etkili olmazken, yüksek kesimler karla kaplandı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar yağışı karayollarında da etkili oldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkisinde yolun kapanmaması için trafik polisleri ve karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Karayolları ekipleri, yolda küreme çalışması yaptı. Kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Ekiplerin çalışmaları sonrası kar yağışının da durmasıyla karayolundaki kar kütleleri temizlendi. 

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