Denizli'deki kadın cinayetinde korkunç ayrıntılar!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 21 yıllık eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) önce eşarbıyla boğarak ardından boğazından bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41) tutuklandı. Uygun hakkında, geçen yıl da eşinin yüzüne ütü basmak istediği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Sinan Uygun, iddiaya göre, evde alkol aldıktan sonra 2 çocuğunun annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan Uygun, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini eşarpla boğduktan sonra boğazından bıçakladı. Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ummuhan Zerrin Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sinan Uygun ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Ummuhan Uygun'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Uygun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine götürüldü.

Çiftin, 21 yıl önce kaçarak evlendikleri öğrenilirken, Sinan Uygun hakkında 1 yıl önce de eşinin yüzüne ütü basmaya çalıştığı, Ummuhan Zerrin Uygun'un şikayetçi olması üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

KIZLARI ‘BABAM, ANNEME BİR ŞEY YAPTI’ DEMİŞ

Enişte Ramazan Aydoğan, Ummuhan Zerrin Uygun'un sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek, "Bu adam kendi eşini dolandırdı. Bankadan eşinin üzerine kredi çektirip, kumarda bitirdi. Baldızımı 1 yıl önce darbedip yüzüne ütü basmak istemiş. Bu yüzden uzaklaştırma kararı aldırdı ancak evden gitmedi. Baldızım, kız kardeşinin yanına gitti. Ummuhan Zerrin Uygun geçen cumartesi bize geldiğinde gözündeki morluklar vardı. Çocukları da bizi kavga ettiklerinde arıyorlardı. Dün akşam da kızı beni arayıp 'Enişte koş, eve acil gel. Babam anneme bir şey yaptı' dedi. Evin önüne geldiğimde polis ve ambulans vardı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Uygun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygun'un, ifadesinde, eşinin kendisini aldatması iddiasıyla aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.