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Denizli'deki yangının nedeni belli oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, dün 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının, piknik ateşinden çıktığı belirlendi

Denizli'deki yangının nedeni belli oldu
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:19

Göveçlik Mahallesi’nde yerleşim alanına 100 metre mesafede ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle işçiler yangına güçlükle müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevre ilçelerdeki belediye ekipleri, su tankerlerini bölgeye sevk etti. Su tankerleriyle arazözlere ve itfaiye araçlarına su takviyesi yapıldı. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin kontrol altına alınmasıyla ev sahipleri rahat bir nefes aldı. Havadan 7 helikopter, karadan ise 32 arazöz, 5 kepçe ve 200 orman işçisiyle müdahale edilen yangın, saat 18.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kızılçam ve karaçam ağaçlarının bulunduğu 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları dünden bu yana aralıksız devam ediyor. Yapılan araştırmada yangının piknik ateşinden çıktığını belirledi. Polis ekipleri yangına neden olan kişi ya da kişileri aramaya başladı.

Evi, bölgede bulunan Kerim Ulu, "Alevleri görünce çok korktuk, evimiz çok yakındı. Eşim alevleri görünce bayılıyordu. Önce onu sakinleştirdim. Alevler birden geldi, evimiz yanacak sandık. 50 yıllık orman mahvoldu. Doğal hayat öldü. Ekiplerin zamanın da müdahale etti, onların sayesinde evimiz kurtuldu" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #yangın #orman yangını
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