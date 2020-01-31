Denizli İnceler'e modern sosyal tesis

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Bozkurt'un İnceler Mahallesi'nde bir süre önce yapımını tamamladığı sosyal tesis ve pazaryeri açıldı.

Açılışa Vali Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt Kaymakamı Talha Battal, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Çelik, sosyal tesisi Bozkurt'a kazandıran Başkan Zolan'a teşekkür ederek "Burası sadece bir kapalı pazaryeri değil. Biz biliyoruz ki yazın burası dolup taşacak. Her gün bir yemeğimiz, düğünümüz olacak. Mutluluklara da şahit olacak" diye konuştu.

Sözümüzü tuttuk

Başkanı Zolan da İnceler halkına vermiş oldukları sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi, "El birliği ile bu sosyal tesisimizi İncelerimize kazandırdık. Bununla beraber İncelerimizin altyapısı, yolları ile ilgili de yoğun çalışmalarımız oldu. Bizler bunu zevkle, keyifle yapıyoruz. İstiyoruz ki İnceler'de yaşayan hemşerilerimiz kardeşlerimizin sıkıntısı olmasın. İhtiyaçları ve istekleri yerine gelsin, gayemiz budur. Sadece İnceler değil, Denizli'deki tüm vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek adına gece gündüz çalışıyoruz" dedi.