Denizli Kent Konseyi'nde seçimi Değirmenci kazandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin, 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Ali Değirmenci oyların tamamını aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 10. Olağan Genel Kurulu, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapıldı. Genel Kurula, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi meclis başkanları, meclis üyeleri, gönüllüler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Değirmenci, genel kurula hitabında Kent Konseyi'nin tarihsel süreci hakkında bilgi verdi. 1999 yılında Yerel Gündem 21 adı altında başlatılan bu gönüllülük hareketinin, 5393 sayılı kanunla yasal statüsünün belirlendiğini, 2014 yılına kadar Denizli Belediyesi Kent Konseyi, daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi adı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Değirmenci, "Burada 20 yıllık birikim ve tecrübeden bahsedebiliriz" diye konuştu.

4 ana meclis

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak 2014 yılından sonra çalışmalara daha da hız verdiklerine dikkati çeken Değirmenci, "Kent Konseyi denilince gönüllülerden oluşan bir sivil toplum örgütünün platformundan bahsediyoruz. En küçük birimimiz Çocuk Meclisi, 15-30 yaş vatandaşlarımızı hedef alan Gençlik Meclisi, toplumun yarısı ve bizim baş tacımız olan Kadın Meclisi ve toplumumuzun gerçeği olan Engelliler Meclisi olmak üzere 4 ana meclisimiz var. Her meclisin alt birimlerinde oluşan temsilcilerimiz var. Kent Konseyi Şairler Topluluğumuz, El Emeği Pazarımız, Mikro Kredi Ofisimiz gibi çalışma gruplarımız var" dedi.

Herkes ile temastayız

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin yürüttüğü Mahalle Meclisi projesini anlatan Değirmenci, "Memnuniyetle görüyorum ki, mahalle meclisleri kendi içerisinde dönem dönem toplantı yapıyor. Mahalle ihtiyaçlarını bizlere bildiriyorlar ve ona göre Kent Konseyinin karar almasına yardımcı oluyorlar" diye konuştu. Kent Konseyinin bir gönüllülük ve iyilik hareketi olduğunu vurgulayan Değirmenci, "İnşallah önümüzdeki 2 yıl da Denizli'de toplumun her kesimine temas etmeye devam edeceğiz. Herkesin derdine derman olmaya, koşturmaya devam edeceğiz. 1 milyon 27 bin hemşehrimize de şu çağrıda bulunmak istiyorum; Bu iyilik hareketinde yer almak istiyor, 'Denizli için neler yapabilirim' diyorsanız, Kent Konseyimizin kapısı 7 gün açık" dedi.